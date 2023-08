Troppe insidie per chi attende il passaggio dei pullman sulla Strada statale 195: per chiedere la messa in sicurezza delle numerose fermate presenti sul territorio di Pula, il sindaco Walter Cabasino ha incontrato il prefetto.

All’incontro, al quale per il Comune hanno partecipato anche l’assessore alla Viabilità Stefano Deidda e il consigliere comunale Paolo Zucca, hanno preso parte anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, i dirigenti di Anas e Arst.

«Quelle fermate rappresentano una minaccia soprattutto per i tanti studenti che durante l’anno scolastico attendono sul ciglio dell’arteria sulcitana il passaggio dei pullman e per i turisti in questo periodo – spiega Cabasino -, stiamo parlando di una strada molto trafficata, dove gli incidenti che si sono verificati a causa della scarsa visibilità non si contano neppure. L’incontro si è concluso con l’impegno del prefetto di convocare a breve un nuovo tavolo dove verranno analizzate le possibili soluzioni per mettere in sicurezza quanto prima le fermate che non necessitano di impegnative opere infrastrutturali e, soprattutto, che non contrastano con la normativa nazionale».

© Riproduzione riservata