Stava aspettando l’uscita dei ragazzi da scuola, ma per vendergli la droga. È successo a Pula, dove un ventenne è stato denunciato dai carabinieri, dopo esser stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, pronte per lo spaccio.

In particolare, il giovane aveva con sé 9 grammi di marijuana divisa in dosi e un bilancino di precisione, oltre a uno spinello già preparato e pronto per essere fumato.

La perquisizione è proseguita nella casa del giovane, dove sono stati trovati altri 1,9 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata