Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, patrona dell’omonima borgata di Pula. Le celebrazioni religiose e civili, organizzate dalla parrocchia e dal Comune, prenderanno il via oggi alle 19 con la messa ospitata dalla famiglia Selis: domani le celebrazioni si sposteranno dalla famiglia Leori-Loi, mentre il 18 agosto nella chiesa parrocchiale.

I festeggiamenti entreranno nel vivo sabato 19 agosto, con la messa solenne alle 18 in parrocchia e a seguire la processione che condurrà il simulacro della santa verso la chiesetta di Boeria. Il giorno successivo, dopo la messa delle 18, la processione percorrerà il percorso inverso per raggiungere la chiesa parrocchiale. Il programma civile prenderà il via il 18 agosto con la sagra della vitella alle 20,30, e il concerto dei Tamurita con inizio alle 22. L’indomani alle 19, laboratorio di pittura in piazza e a seguire balli a cura della Am Dancing: chiuderà la serata alle 22 lo spettacolo “El caribe”. Domenica 20 agosto, alle 22, chiuderà i festeggiamenti lo spettacolo di cabaret del gruppo Stun up comedy.

