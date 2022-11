Un piano per la manutenzione annuale dei principali corsi d’acqua di Pula. Nelle casse del Comune arriveranno dalla Regione 730mila euro per la sistemazione di fiumi e torrenti. Il contributo, stanziato dall’assessorato ai Lavori pubblici, Servizio opere idriche e idrogeologiche, verrà spalmato in tre anni.

Per gli interventi già condotti nel 2022, il Comune ha ottenuto 258mila euro, per il prossimo 287mila, mentre il contributo per il 2024 sarà di 184mila euro. Il finanziamento è finalizzato alla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua che si trovano all’interno del territorio comunale.

Soddisfatta Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici: «Si tratta di risorse importanti che ci permetteranno di pianificare una manutenzione annuale precisa e puntuale dei principali corsi d’acqua di Pula. Oggi più che mai è necessario non trascurare la manutenzione di fiumi, torrenti e canali, che – in caso di abbondanti piogge – rischiano di provocare gravi danni ad abitazioni e aziende agricole. Tenere puliti sponde e greti dei corsi d’acqua, inoltre, significa garantire la sicurezza dei nostri cittadini».

