Nei giorni scorsi erano stati abbandonati dentro una scatola davanti ai campi da tennis di via Porrino a Pula, grazie al buon cuore di due residenti e di altrettanti turisti avranno finalmente una casa.

Storia a lieto fine per i quattro cuccioli di circa 40 giorni recuperati dalla polizia locale: i cagnolini non finiranno in un canile, ma potranno contare sull’affetto di una famiglia. Per ringraziare le persone che hanno adottato gli animali il sindaco Walter Cabasino ha organizzato un incontro in Municipio: «Ho voluto conoscerle personalmente perché non si incontrano tutti i giorni persone così sensibili, il canile con cui abbiamo una convenzione in questo momento non può accogliere altri animali e per noi sarebbe stato un problema trovare una soluzione per questi cuccioli: grazie alla loro generosità questi cagnolini potranno condurre una vita serena. I cani affidati ai due turisti, uno proveniente da Bologna l’altro dalla Svizzera, sono stati microchippati da noi e, sino a quando non arriveranno nella loro nuova casa, resteranno di proprietà del Comune: i nuovi proprietari poi potranno iscriverli all’anagrafe canina della loro città».

