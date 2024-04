Il sound che anima le notti in riva al mare di Pula, la necessità sempre crescente di trovare nuove sacche di sangue per gli ospedali: il Nora Summer Festival e l’Avis daranno vita a un progetto per incentivare le donazioni.

Gli organizzatori dell’evento musicale estivo capace di far ballare ogni anno migliaia di giovani nell’incantevole scenario di Nora, a due passi da una delle zone archeologiche più importanti del Mediterraneo, hanno avvito una collaborazione con la sezione dell’Avis di Pula “Dorotea Stassi”. La partnership ha l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di donare il sangue, in un momento storico in cui le strutture ospedaliere faticano a reperire le sacche ematiche necessarie per le trasfusioni.

Il rapporto tra il Nora Summer Festival e l’Avis partirà in occasione della festa di Sant’Efisio: il 3 maggio, a Nora, si terrà la prima giornata di raccolta di sangue. Per l’occasione l’autoemoteca sarà presente nei pressi della chiesetta del Martire Guerriero dalle 8 alle 12: per donare sarà necessario prenotarsi ai numeri di telefono 347/7965655. Sui canali social del Festival, durante tutto l’anno verranno veicolati messaggi che puntano a rimarcare l’importanza che ogni singola sacca di sangue raccolta riveste per chi ha bisogno di aiuto.

«L’obiettivo di questa partnership con l’Avis – spiegano gli organizzatori del Nora Summer Festival -, è quello di promuovere la raccolta di sangue nell’ambiente dei social, coinvolgendo in questo modo il pubblico dei giovani, con lo scopo di sensibilizzarlo alle donazioni. Ogni donatore e ciascuna goccia di sangue raccolta sono preziosi, per questo vogliamo supportare l’Avis nella sua campagna di sensibilizzazione. Il Festival è pronto a dare vita ad altre collaborazioni di questo tipo, in modo da dare manforte a campagne di carattere sociale e a tutela dell’ambiente».

