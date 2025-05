Divieto di transito e limitazione al traffico da domani fino a mercoledì a causa di urgenti lavori al sistema idrico-fognario del paese in viale Europa, strada che collega il centro abitato alla statale 387. Dalle 7.30 alle 18, verrà chiuso il tratto di viale Europa tra via Grazia Deledda e via Giardini. Prevista anche una modifica del tragitto dei mezzi di trasporto pubblici.

I pullman dell’Arst diretti a Donori seguiranno il seguente percorso: viale Europa, via Grazia Deledda, Bia Beccia, piazza don Aresu, via Vittorio Emanuele.

Le fermate saranno effettuate davanti alla stazione dei carabinieri di viale Europa e in piazza don Aresu.

