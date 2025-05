Proseguono i lavori per completare il lotto 1 della Nuova Sulcitana, la statale 195 bis. Motivo per cui, a partire da oggi, a Capoterra sono attive delle limitazioni al traffico. Nello specifico, è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di interconnessione tra l’inizio del nuovo asse stradale della 195 bis (lotto 1) e la strada Dorsale Consortile Cacip in prossimità dell’inceneritore. Il provvedimento si rende necessario per consentire la realizzazione di una nuova rotatoria.

A partire da domani, invece, per gli interventi di completamento di una seconda rotatoria in località Santa Barbara, sarà interdetta la strada comunale omonima. Contestualmente, per il collegamento con l’abitato di Poggio dei Pini, sarà reso transitabile in modalità cantiere il tratto iniziale della strada di Maddalena con accesso dalla rotatoria est del nuovo svincolo di Capoterra.

La conclusione delle operazioni è prevista entro il 19 maggio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata