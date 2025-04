Piccole riduzioni per le utenze domestiche collegate a famiglie numerose, costi sostanzialmente invariati per gli altri contribuenti: via libera dal Consiglio comunale alle nuove tariffe della Tari.

Tre le scadenze fissate per il pagamento: i contribuenti avranno modo di saldare il tributo comunale a partire dal 31 agosto, oppure in unica soluzione entro il 2 dicembre.

Giuseppe Monni, assessore al Bilancio, spiega come il Comune sia riuscito a non gravare eccessivamente sulle tasche dei contribuenti: «Questo risultato è stato possibile grazie all’attività di recupero condotta dai nostri uffici, che ha portato alla messa a ruolo di ulteriori 2.100 metri quadrati sui quali è stata applicata la Tari. L’ampliamento della base imponibile ha consentito di ripartire i costi tra un numero maggiore di contribuenti, neutralizzando di fatto gli effetti dell’inflazione. A partire da quest’anno, inoltre, l'autorità Arera ha introdotto una componente perequativa di 6 euro per tutte le utenze, destinata a finanziare il nuovo bonus Tari, una riduzione del 25% della tariffa per i nuclei familiari con un reddito Isee basso».

