Per il secondo anno consecutivo il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, un dato che consentirà all’amministrazione Cabasino di spendere le risorse sin dai primi giorni di gennaio.

Per Giuseppe Monni, assessore al Bilancio, l’approvazione del documento contabile, avvenuta nell’ultimo Consiglio comunale del 2024, consentirà alla macchina amministrativa di muoversi senza rallentamenti: «I numeri riflettono quella che è l’azione dell’amministrazione Cabasino, nell’ultimo anno abbiamo compiuto un grandissimo sforzo nella ricerca di finanziamenti per l’ammodernamento del paese, che si traduce in uno stanziamento di ulteriori 5 milioni e 143 mila, i quali vanno ad aggiungersi ai 16 milioni e 500 mila delle previsioni assestate per l’annualità 2024. Tra le altre entrate, si attende l’aumento dei gettiti del Canone Unico e dell’imposta di soggiorno, grazie anche alle azioni di recupero che gli uffici stanno portando avanti. Per quanto riguarda la spesa, nonostante si sia dovuto fare fronte ai tagli della spending review statale, sono stati confermati tutti gli interventi previsti per il sociale, per la cultura e per lo sport».

