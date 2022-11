Niente più Zona a traffico limitato nel centro di Pula, stop ai parcheggi a pagamento nelle strade del paese e in prossimità delle spiagge: da oggi, e per tutta la stagione fredda, verranno sospesi tutti gli strumenti utilizzati durante l’estate per regolare la circolazione dei veicoli e agevolare la viabilità pedonale.

Lo scorso mese, il Comune aveva prolungato di un mese la validità delle limitazioni al traffico nel centro del paese per permettere a bar e ristoranti, viste le temperature quasi estive e l’alta presenza di turisti, di posizionare i tavoli all’aperto sino all’ultimo giorno di ottobre.

Strisce blu e parcometri resteranno inattivi sino al prossimo maggio, l’unica Ztl che resterà in funzione sarà quella di Nora, che impedisce ai veicoli di raggiungere l’area degli scavi archeologici.

