La borsa di studio in memoria di Giacomo Pisu, un premio alle eccellenze per ricordare il professor Cristiano Pontecorvo: il Comune di Pula ricorda uno studente e un insegnante diventati un esempio per i giovani del paese.

Domani alle 9, al teatro Maria Carta, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori delle due borse di studio ideate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta giovani di Pula. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Walter Cabasino; dell’assessora alla Cultura, Manuela Serra; e del vice presidente della Fondazione Pula cultura diffusa, Augusto Porceddu, la cerimonia entrerà nel vivo.

Dopo l’esposizione delle tesi a cura dei vincitori della borsa di studio in memoria di Giacomo Pisu e la presentazione dei migliori studenti premiati in memoria di Cristiano Pontecorvo, si terranno le premiazioni.

«Sarà un momento molto emozionante – spiega l’assessora Manuela Serra - , premiare i nostri ragazzi nel ricordo di uno studente come Giacomo Pisu, e di un insegnante che ha lasciato un vuoto incolmabile come Cristiano Pontecorvo è per noi motivo di orgoglio».

