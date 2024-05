Tornano lo Spiaggia day e la Settimana dello sport: i servizi, organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali e giovanili, permetteranno ai bambini residenti in paese di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento.

Lo Spiaggia day sarà attivo dal 1°luglio sino al 30 agosto, e permetterà per due mesi ai bambini dai 4 ai 10 anni di godere della bellezza del mare di Pula: le iscrizioni scadono il 10 giugno. La Settimana dello sport si terrà dal 17 al 21 giugno nel campo di calcio di Pula: l’appuntamento è organizzato per i minori dai 5 ai 14 anni, le adesioni vanno presentate entro il 7 giugno. Per entrambi i servizi, una volta soddisfatte le richieste dei residenti, verrà garantito l’accesso anche ai minori dei centri limitrofi con priorità ai bambini che frequentano le scuole a Pula.

L’assessora alle Politiche sociali e giovanili, Manuela Serra, sottolinea l’importanza di organizzare appuntamenti che stimolino la socialità dei più giovani anche durante le vacanza estive: «Si tratta di servizi ideati per permettere ai minori di incontrarsi, ma anche per dare un sostegno alle famiglie. Siamo certi che, anche quest’anno, le adesioni saranno numerose».

