L’impianto di sollevamento idrico al km 40 della statale 195, in territorio di Pula (nei pressi di Pinus Village), è stato danneggiato la scorsa notte dai ladri che hanno rubato i cavi elettrici che lo alimentavano.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro per ripristinare la piena operatività dell’impianto: fino al completamento delle operazioni non sarà possibile approvvigionare i serbatoi di Chia. Sono previsti cali di pressione e interruzioni nella zona costiera del Comune di Domus de Maria.

Per quanto riguarda il centro abitato, i tecnici di Abbanoa hanno effettuato le manovre in rete per sopperire con alimentazione dai pozzi locali.

In una sua nota Abbanoa assicura che «verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».





© Riproduzione riservata