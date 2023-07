Da quattordici anni si trova sul fondale della baia di Nora, e ogni anno i fedeli consolidano il legame con la Madonna del mare con una processione che arriva proprio sul punto in cui si trova il simulacro della Vergine.

Grande partecipazione questa mattina, sulla spiaggia di Nora, per la tradizionale festa dedicata alla Madonna del mare, che venne posizionata per volere dell’indimenticato parroco di Pula, don Benigno Lai. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione Madonna del mare di Nora, in collaborazione con la Pro loco, l’associazione Vivi Pula, la parrocchia di San Giovanni Battista e il Comune.

Dopo la celebrazione della messa da parte del parroco don Marcello Loi, i subacquei hanno reso omaggio alla Vergine spargendo petali e corone di fiori in mare: un gesto che vuole rimarcare il legame tra la comunità di Pula e la Madonna.

