Nuovo incidente sulla strada statale 195 provocato dall’attraversamento improvviso di un cervo, ieri notte a Pula. Lo scontro è avvenuto al km 36,400 intorno alle 23,30: l’automobilista si è trovato davanti l’animale all’improvviso, e non ha potuto evitare lo scontro. Il grosso ungulato è morto sul colpo, il veicolo ha invece riportato diversi danni sulla parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i barracelli della compagnia di Pula.

Si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di incidenti stradali provocati negli ultimi mesi dall’attraversamento improvviso di cervi e cinghiali: lo scorso giugno, travolto da un cervo mentre percorreva in sella al suo scooter la strada principale di Is Molas, aveva perso la vita un turista.

Il sindaco, Walter Cabasino, prosegue la sua battaglia per chiedere una soluzione risolutiva al problema della massiccia presenza degli ungulati nel territorio, che oltre a provocare gravi danni alle aziende agricole, continuano a causare incidenti stradali.

«Nonostante gli incontri con le varie istituzioni e i tavoli tecnici non è cambiato nulla, in questo territorio chi si mette alla guida e attraversa la Strada statale 195 non sa mai cosa gli potrà accadere, le probabilità di incrociare uno di questi animali sono sempre più alte».

