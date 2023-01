Restano invariate le tariffe applicate al servizio di erogazione dell’acqua potabile naturale e gasata dall’impianto di via Sant’Efisio: lo ha deciso la Giunta, con un atto propedeutico al Bilancio di previsione 2023-2025, durante l’ultima riunione.

Per fare il pieno alla “casetta dell’acqua” situata accanto all’ostello della gioventù, inaugurata cinque anni fa, i prezzi per tutto il 2023 resteranno invariati. Il costo di un litro di acqua liscia o gasata attraverso la gettoniera sarà quindi ancora di 5 centesimi al litro, 4 i centesimi se si utilizza l’apposita carta per l’erogazione senza monete.

Ancora valida la promozione per l’acquisto della carta che con 20 euro dà diritto ad avere una fornitura d’acqua di 500 litri, e quella relativa alla card da 30 euro, che comprende 1000 litri in omaggio.

