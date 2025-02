Indagine conoscitiva del Comune di Selargius per la promozione e realizzazione del “Progetto Lollas”.

L'obiettivo è la valorizzazione dei luoghi in cui sorgono le case, la riscoperta di rituali in uso nelle comunità e l’esaltazione di linguaggi innovativi che evidenzino le attuali risorse espressive locali, la realizzazione di un sito web dedicato alla presentazione delle risorse culturali, ambientali, enogastronomiche dei territori e per informazioni su servizi comuni relativi alla Rete Lollas.

Si punta anche a creare occasioni di promozione e valorizzazione delle comunità e delle sue eccellenze, culturali e produttive all’interno di un più ampio circuito sovra comunale (calendario unico) che può attrarre il grande pubblico, creare un percorso volto alla valorizzazione patrimonio immobiliare locale, anche promuovendo la rigenerazione ed il riuso degli immobili ad oggi sottoutilizzati o inutilizzati, immettere nella disponibilità della vita pubblica il proprio immobile, partecipando ad accrescere l’attrattiva della propria comunità, creare un nuovo prodotto e accrescere l’economia reale.

© Riproduzione riservata