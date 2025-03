Si è tenuta a Sinnai, di fronte al cancello chiuso della Casa della Comunità, la trasmissione in diretta social "Politicaffè" del deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci. Era accompagnato nell'occasione dal consigliere regionale e sindaco di Dolianova Ivan Piras, per parlare dei problemi della sanità sarda. «Ascoltare, comprendere, proporre soluzioni concrete. Un esempio di politica che non si chiude nei palazzi, ma che sceglie di stare tra la gente, raccogliendo istanze e traducendole in azioni concrete», ha detto Cappellacci, ideatore del programma da migliaia di visualizzazioni.

Per Walter Zucca, consigliere comunale di Sinnai e sempre di Forza Italia, mancano 4 medici di base. «Nel nostro "ambito", che comprende anche Maracalagonis e Burcei, si arriva a sette. Una situazione che crea solo disagi: tra l'altro l'ultimo bando per l'assunzione di medici è andato deserto».

Per Roberto Loi di "Sinnai libera", pure lui intervenuto in diretta, «la Casa della Comunità deve essere una priorità: chiediamo il massimo impegno da parte degli attori della politica, affinché si metta mano alle ultime risorse per aprire finalmente questa struttura». Il consigliere regionale Ivan Piras ha assicurato «di farsi carico di portare all'attenzione della Commissione sanità della Regione i problemi di questo territorio che ci hanno segnalato gli amici di Sinnai. L'apertura della Casa della comunità, ma anche il problema degli Oss che riguardano diversi sinnaesi, è un impegno che sento il dovere di portare avanti».

