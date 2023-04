«Basta con le persone che salgono sopra la torre di Porto Giunco, a Villasimius, per riprenderla col drone pur di avere qualche like in più, i monumenti vanno salvaguardati».

L’appello è dell’associazione Guardie Ambientali di Villasimius presieduta da Lino Cozzuto.

«Ormai è prassi andare a Villasimius muniti di drone – spiegano i volontari dell’associazione - salire lungo il sentiero che porta alla torre di Porto Giunco, scavalcare i cartelli di divieto, arrampicarsi e poi postare sui social le magnifiche immagini».

Le Guardie Ambientali invitano dunque i cittadini ad indignarsi «quando vedete immagini di persone munite di attrezzi da ripresa salire sui monumenti di valore storico proprio come la torre di Porto Giunco a Villasimius. Non c’è bisogno di salire e mettere a rischio l'integrità della torre».

