Guariranno in dieci e sette giorni i tre ragazzi cagliaritani accoltellati all'alba al Poetto di Quartu. Tutto sarebbe accaduto per futili motivi: una discussione tra un 16enne e uno al momento sconosciuto, poi spunta un coltello col minorenne che viene raggiunto due volte dalla lama. Il ferito è stato subito soccorso e accompagnato in ambulanza al Brotzu in codice rosso (per dinamica). I sanitari gli assegnano dieci giorni di cure. La lama non ha leso organi vitali. Il ragazzo è stato comunque trattenuto in osservazione.

Restano leggermente feriti anche altri due giovani, entrambi maggiorenni, sfiorati dal coltello: entrambi sono stati medicati e dimessi dal Policlinico con una prognosi di sette giorni di cure. Scatta l'allarme con l'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e di una Volante del Commissariato.

Dell'accoltellatore nessuna traccia. Ora è ricercato dai carabinieri di Quartu che conducono le indagini sotto le strette direttive del capitano Ignazio Cabras. L'episodio è accaduto in strada di fronte ad un locale pubblico. Sulla vicenda è stato già girato anche un rapporto alla Procura della Repubblica e al Tribunale dei minorenni.

© Riproduzione riservata