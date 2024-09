Notte di sangue nel lungomare Poetto a Quartu. Nella zona di alcuni locali frequentati da giovani c’è stato un duello tra diversi ragazzi che si sono affrontati con dei coltelli. Tre i feriti: due sono stati accompagnati in ospedale dal 118, un terzo si é presentato al pronto soccorso portato da alcuni conoscenti. Nessuno sarebbe in gravissime condizioni.

Su quanto accaduto tra mezzanotte e l’una sono al lavoro le forze dell’ordine. I tre feriti sarebbero riconducibili a un unico evento, probabilmente una rissa per futili motivi. Sono spuntati poi i coltelli. Qualcuno alla vista del sangue ha chiamato i soccorsi.

Il 118 ha accompagnato un giovane al Brotzu con assegnato un codice rosso per le ferite riportate, mente un secondo giovane é stato accompagnato al Policlinico. Qui é poi arrivato autonomamente un altro giovane. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire cosa sia accaduto e accertare le responsabilità.

