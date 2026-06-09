Un successo clamoroso anche se non è la prima volta che Pierpaolo Piu, 47 anni, super manager nel settore turistico da una vita, si occupa di Villaputzu come amministratore. Negli anni Novanta è stato assessore comunale ai Lavori pubblici. Poi una carriera verticistica nel settore turistico (oggi è direttore del Garden Beache di Cala Sinzias), presidente del Castiadas calcio, in Eccellenza e Serie D. E, ora, il ritorno in Municipio. Da sindaco. Lo è da ieri alle 20,40, quando la presidente del seggio numero 1, Francesca Carta, ha letto il verbale di riferimento. Pierpaolo Piu ha ottenuto 1477 voti vincendo su Denise Piras che si è fermata a 1360 voti. Stamattina dopo aver ricevuti altri auguri in strada, il nuovo sindaco ha preso i suo posto il Municipio, pronto ad amministrare. Succede al consigliere regionale Sandro Porcu (che non si è ricandidato).

«La mia – ha scritto - non è una candidatura costruita nelle stanze ma un percorso che nasce tra le persone perché crediamo che il futuro di Villaputzu non possa appartenere a pochi, ma debba essere il risultato di un progetto comune. La mia candidatura è nata dopo «una decisione profonda, maturata con attenzione, con la mia famiglia, la mia compagna e con le persone che mi sono vicine. Quando ami profondamente il tuo paese, quando conosci le sue potenzialità e anche le sue difficoltà, quando senti il legame autentico con la tua comunità, arriva il momento in cui scegliere di mettersi in gioco, diventa quasi un dovere».

Tra i primi a congratularsi, l'ex sindaco Sandro Porcu, amico da sempre e la stessa Denise Piras.

© Riproduzione riservata