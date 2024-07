L’auto, una Fiesta, è rimasta in bilico sul guardrail, spartitraffico chi la guidava è riuscito a uscire (miracolosamente) indenne.

L’incidente è avvenuto questa sera sulla Statale 130, all’altezza della Metro, sulla carreggiata in direzione Iglesias.

Tanta paura e qualche disagio per la viabilità, ma nessun problema per l’automobilista: era in piedi sulle sue gambe, dopo essere stato aiutato da chi transitava sulla strada, mentre il veicolo veniva rimosso.

