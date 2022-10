Secondo l'accusa spacciava droga dalla sua abitazione, cedendo le dosi ai clienti attraverso un'inferriata. Una notizia arrivata ai carabinieri di Selargius che, muniti di binocolo, hanno pazientemente seguito i movimenti attorno alla casa da parte di persone estranee.

Sono così riusciti a monitorare i movimenti di un 30enne del luogo che riceveva una dose di marijuana, poi un coetaneo che aveva ottenuto circa mezzo grammo di cocaina. Appena allontanatisi dal luogo dello spaccio i due sono stati fermati e perquisiti dai carabinieri e trovati in possesso della droga. Verranno deferiti alla Prefettura di Cagliari quali assuntori di stupefacenti, per le conseguenti sanzioni amministrative.

A questo punto i militari sono intervenuti nell'abitazione del giovane, un 33enne, recuperando 190 euro in banconote di piccolo taglio e 44 grammi di marijuana. Sequestrati anche due bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi degli stupefacenti. L'uomo è risultato anche essere percettore del reddito di cittadinanza. Verrà richiesta all'INPS la revoca di tale beneficio.

L'arrestato è stato messo ai domiciliari.

