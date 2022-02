Dopo essere stato sorpreso con un coltello a serramanico lungo 18 centimetri – di cui 8 di lama –, un 22enne di Pula è stato denunciato dai carabinieri per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane, incrociato in via Segni ieri mattina, è stato sottoposto a perquisizione e durante l’accertamento è stato trovato non solo il coltello ma anche una dose di marijuana.

Il tutto è stato sequestrato e il 22enne verrà segnalato quale assuntore di stupefacenti.

(Unioneonline/s.s.)

