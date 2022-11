Si sono concluse le manifestazioni organizzate a Settimo San Pietro per ricordare la tragedia di 40 anni fa con vittima una intera famiglia (Piero Mura, la moglie Anna Maria e i due figli Giacomo e Gian Vincenzo) che viaggiava in auto sulla 131.

Tanti i visitatori alla mostra fotografica allestita da Claudio Mura (fratello di Piero), con le foto della società sportiva Arci Uisp che fu protagonista negli anni Settanta e Ottanta nel settore dell'atletica e della corsa in particolare. In questo contesto si è disputata ieri una corsa su strada riservata a tutte le categorie.

È stata una giornata di sport ma anche di partecipazione popolare: seguite tutte le gare di corsa che si sono sviluppate nell'arco di diverse ore in un circuito cittadino. Hanno aderito campioni del momento come come Elisabetta Orrù, Alberto Sulis, Valerio Caredda, Mario Lagana che hanno dato spettacolo. Fra i partecipanti anche Raffaele Floris, 78 anni, arrivato da Torino per partecipare alla sette chilometri. Un programma riuscitissimo che sicuramente sarà riproposto anche nei prossimi anni.

© Riproduzione riservata