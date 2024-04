Controlli no-stop sulle strade dell’Isola anche durante il weekend “lungo” di Pasqua. Nel Cagliaritano i carabinieri hanno fermato numerosi veicoli e ritirato 3 patenti, tra denunce e segnalazioni.

Nella tarda serata di domenica a Senorbì i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 31enne di Samatzai. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso di 1,19 g/l. Immediato il ritiro della patente di guida. A bordo con lui un giovane compaesano, trovato in possesso di tre involucri in cellophane con 0,33 grammi di cocaina, mezzo grammo di eroina e 0,22 grammi di marijuana. Il giovane verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.

A Pasquetta invece, a Villasor, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 47enne del luogo, fermo sulla SS196 al km. 12+10. I militari sono giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata al 112, per un incidente stradale. A seguito dei controlli è emerso che l’uomo, alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio, ha perso il controllo del mezzo che, dopo essersi schiantato sulla recinzione di una pineta ha finito la corsa ribaltandosi. Il conducente, illeso, è risultato positivo al test con l’etilometro. Nella stessa giornata, a Quartu Sant’Elena, i militari hanno fermato e denunciato un 32enne di Cagliati che, a bordo della sua Fiat Punto, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,90 g/l. In entrambi i casi è stata ritirata la patente.

(Unioneonline/v.f.)

