Si è imbarcata stasera dal porto di Olbia una squadra di sommozzatori del club Sub Sinnai per raggiungere le popolazioni dell’Emilia-Romagna afflitte dai tragici eventi alluvionali dei giorni scorsi. Raggiungeranno i territori disagiati con anche un’imbarcazione, oltreché con bombole e altre attrezzature subacquee utili per la tipologia di scenario calamitoso che purtroppo permane ancora.

I sub di Sinnai resteranno a disposizione nelle aree colpite dall’alluvione fino al prossimo 4 giugno, data in cui, fatte salve altre richieste, è prevista la conclusione della missione e il rientro in Sardegna. «Per noi - dice il presidente del Sub Sinnai, Paride Cardia – è una nuova grande esperienza a beneficio di chi ha bisogno di soccorso. Ho visto alla partenza una squadra estremamente motivata. Daremo tutto anche in Emilia Romagna».

© Riproduzione riservata