Al via il nuovo servizio per la raccolta differenziata nel territorio che comprende Dolianova, Barrali, Donori, Serdiana, Soleminis e Settimo San Pietro. L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano ha affidato a una ditta specializzata, attraverso gara d’appalto, l’appalto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e urbani per i prossimi sei anni.

Oltre al “porta a porta” con la raccolta a domicilio, il servizio prevede la possibilità di utilizzare le varie isole ecologiche dislocate sul territorio per il conferimento di alcune particolari tipologie di rifiuti, ad esempio gli ingombranti.

Ma la grossa novità del capitolato d’appalto è un’altra: è stato attivato un sistema di monitoraggio dei conferimenti dei rifiuti, attraverso l’utilizzo dei cosiddetti “contenitori intelligenti”. Ogni mastello, assegnato gratuitamente ai cittadini, è dotato di un sensore che verrà rilevato dall’operatore ecologico al momento del ritiro. Il sistema, in questo modo, consente di monitorare la raccolta differenziata in tempo reale e intervenire prontamente nelle situazioni anomale che fanno ipotizzare uno smaltimento non corretto dei rifiuti.

Sono previste multe salate per chi abbandona i rifiuti nelle strade e nelle campagne. La polizia locale dell'Unione dei Comuni già da alcune settimane ha intensificato i controlli per quanto riguarda il rispetto delle norme e la vigilanza ambientale.

