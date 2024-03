Spacciava droga per incrementare il suo stipendio da panettiere. Ma durante uno “scambio” con un cliente è stato notato dai carabinieri ed è finito in arresto.

Protagonista, in negativo, della vicenda un 24enne cagliaritano.

Il giovane ha ceduto 5 grammi di marijuana a un coetaneo alle porte di Maracalogonis, ma proprio in quel momento nelle vicinanze c’era una pattuglia dell’Arma, cui non sono sfuggiti i movimenti sospetti dei due.

Risultato: il pusher è stato fermato e, dopo l’identificazione, i militari hanno ispezionato anche il suo appartamento, trovando e sequestrando il materiale necessario per confezionare le dosi da smerciare. Per lui è quindi scattato il rito per direttissima davanti al giudice.

Quanto al cliente, il giovane è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti del caso.

