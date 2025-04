Un silenzio assordante, spezzato soltanto dai singhiozzi e le lacrime di chi le ha voluto bene. I palloncini bianchi e rossi nell'aria, le scritte "Asia vive", "Il nostro angelo più bello".

È l'omaggio, intenso e struggente, dell'istituto alberghiero Gramsci di Monserrato, dove Asia Loddo – morta dopo quattro giorni di agonia a seguito di un incidente in viale Marconi, all’altezza di Is Pontis Paris – studiava per diventare una chef.

Gli studenti, i professori e la dirigenza, uniti, si sono ritrovati stamattina alle 9 davanti all'ingresso principale della scuola, per omaggiare la sedicenne scomparsa domenica. Bandiere dell'istituto a mezz'asta, un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso, i pensieri e i ricordi dei suoi compagni, con la voce rotta dall'emozione.

«Siamo infinitamente addolorati, in questi giorni abbiamo sperato che Asia riuscisse a stare meglio», hanno detto gli studenti, mentre portavano fiori e scrivevano pensieri per la propria amica, da attaccare nella recinzione esterna della scuola. «Ma la ricorderemo col sorriso, perché non c'è una sola persona ad averla conosciuta che non l'abbia definita felice». In chiusura anche un pensiero per la decisione dei genitori di autorizzare la donazione degli organi. «Dobbiamo trasformare la tristezza in felicità, perché Asia potrà donare speranza a tante altre vite».





