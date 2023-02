Un 23enne di Mogoro è stato denunciato dai carabinieri di Sinnai per truffa aggravata.

Gli accertamenti dei militari sono scattati dopo quanto presentato in una querela da un 43enne domiciliato a Settimo San Pietro: dopo aver risposto a un annuncio del giovane pubblicato su Facebook in cui veniva messa in vendita una console “PlayStation 4” a soli 130 euro, si è messo d’accordo per il pagamento con un bonifico.

Ottenuta la cifra, il beneficiario si era reso irreperibile e l’oggetto non è mai stato consegnato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata