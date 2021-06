Il Comune di Villasimius in collaborazione con l'Esercito Italiano, l'Ats Sardegna e i medici di base di Villasimius organizza per domani e domenica due giornate vaccinali massive anti Covid-19, Saranno effettuate nella nuova palestra in via Leonardo da Vinci.

I domiciliati possono accedere con autocertificazione (un modello è allegato a questa notizia) con i soli criteri stabiliti dall'ordinanza 3/2021 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e, pertanto: motivi di lavoro a Villasimius - assistenza familiare a persona a Villasimius - altro giustificato e comprovato motivo che impone una presenza continuativa a Villasimius;



Questo il calendario programmato. SABATO 26 GIUGNO

− ore 9 – 11: prime dosi; ore 11– 12:45: richiami MODERNA (seconde dosi); ore 14 – 15:30: richiami PFIZER (seconde dosi)

;ore 15:30 – 16:45: domiciliati a partire dai 16 anni.

DOMENICA

ore 9-11 per cittadini di Sinnai-Solanas e Castiadas; ore 11 – 12:45: prime dosi a partire dai 16 anni a residenti e domiciliati.

;ore 14– 16:45: prime dosi a partire dai 16 anni a residenti e domiciliati a Villasimius.

Antonio Serreli

