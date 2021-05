Presto al via a Selargius i lavori per la sistemazione di una trentina di strade: oltre dieci chilometri di viabilità urbana ed extraurbana. Prevista una spesa di un milione e 600mila euro.Sul piatto ci sono un milione e seicentomila euro, Interessate le vie Lussu, Venezia, Oristano, Torino, Milano, Firenze Bezzecca, Calatafimi, Milazzo, Genova, Nuoro, Gramsci, Salvemini, Sassari, Crimea, Palestro, Digione. E ancora, le vie Confalonieri, Di Vittorio, Buozzi, Cavour., Sant’Anna, Da Vinci, Canova, S.Antonio, S.Pietro, S.Paolo, S.Agostino.

Assicurati interventi anche nel quartiere di Su Planu, dove è previsto il completamento di via Metastasio, piazza Boiardo e l’omonima via sino alla chiesa. “In più abbiamo già individuato ulteriori interventi da realizzare in via e vico Vienna, via e vico Parigi e via Pira, con eventuali ribassi d’asta”, dice il sindaco Gigi Puddu.

L’obiettivo è quello di ripristinare la regolarità del piano viario di innumerevoli vie cittadine oramai con il tappeto d’usura consumato e danneggiato da ripristini stradali non realizzati a regola d’arte.

"C'è assoluta necessità di questo intervento - aggiunge il sindaco- un grosso sforzo necessario per migliorare la viabilità".

