Sono stazionari e non corrono pericolo di vita i due passeggeri della Ferrari volata stanotte contro una abitazione della via Repubblica a Serdiana. Si tratta di due persone di 39 e 46 anni, accompagnate al Brotzu subito dopo l'incidente. Hanno riportato ferite varie, ma non gravi.

L'auto, per cause in via di accertamento, è letteralmente volata su un muro perimetrale di un'abitazione privata danneggiando le condotte idriche, dell'energia elettrica e della rete del gas provocandone la fuoriuscita, successivamente si è ribaltata sulla sede stradale. I primi soccorsi sono stati effettuati da automobilisti di passaggio che hanno anche dato l'allarme mentre in strada si riversavano gli abitanti della casa danneggiata e dei vicini. Comprensibile lo spavento.

I due occupanti hanno ricevuto le prime cure dal personale medico sanitario inviato con due ambulanze dal servizio territoriale di emergenza del 118. La strada è stata interdetta momentaneamente al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'impianto del gas evitando ogni altra possibile conseguenza e i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi di legge di competenza. Ora si cerca di risalire alle cause dell'incidente.

