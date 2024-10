I ragazzi della comunità Dianova di Ortacesus si sono rimboccati le maniche per rendere più accogliente la struttura che li ospita.

Durante alcune giornate di lavoro, programmate anche per consentire ai ragazzi di esercitarsi nei lavori manuali e di promuovere la collaborazione in gruppo, sono stati realizzati una staccionata in legno e un cartello per dare il benvenuto a chi accede alla struttura situata in località Gutturu Turri, sopra un’altura immersa nel verde nelle campagne del piccolo centro della Trexenta.

Il gruppo di lavoro si è dimostrato unito e motivato, grazie a impegno e spirito di collaborazione hanno trovato soluzioni creative nell’ottica della valorizzazione e dell’abbellimento della comunità.

È un periodo di grandi risultati per i ragazzi del centro terapeutico Dianova che oggi, venerdì 25 ottobre, alle 6 nel Teatro Adriano di Cagliari, saranno presenti come ospiti d’onore all’anteprima assoluta del mediometraggio “I segreti dello Shangai” nel quale hanno recitato grazie al progetto teatrale e cinematografico organizzato dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia 1) di Cagliari.

Il progetto, intitolato “I fabbricanti di storie”, ha preso vita da un’idea del drammaturgo e regista Romano Usai, in collaborazione con Emanuele Mocci, che ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico e formatore. Grazie alla loro guida, il laboratorio ha permesso ai partecipanti di esplorare l’arte cinematografica in tutte le sue fasi: esperienza di trasformazione che ha dimostrato loro che “altro” è possibile e che, con impegno, si possono raggiungere nuovi traguardi.

