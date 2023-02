Al via a Ortacesus i nuovi corsi della prima scuola per bagnini della Trexenta: l'obiettivo è offrire ai disoccupati con la passione per il nuoto l'opportunità di lavorare in residence e villaggi turistici, piscine pubbliche e private, località marittime, hotel, parchi acquatici, strutture termali e spiagge sul lungo mare. Il brevetto abilita uomini e donne, dai 16 ai 55 anni, all’esercizio della professione di assistente ai bagnanti. Nella piscina comunale di Ortacesus, su iniziativa della cooperativa sociale Ranoplà, si sono già formati numerosi bagnini della Trexenta e del Gerrei: ragazzi che, con in tasca il brevetto, non incontrano nessuna difficoltà a trovare lavoro soprattutto con l’arrivo della stagione estiva. L’istruttore è Marco Carracino.

Alla fine del corso, coloro che supereranno le valutazioni previste, otterranno infatti il brevetto di assistente bagnanti Fin, sia per piscina che per mare. Si tratta di uno strumento molto utile per trovare lavoro nei resort, nelle spiagge e nelle piscine della Sardegna, nel resto del territorio italiano e in numerose località turistiche all’estero. In questo momento, la figura dell’assistente bagnanti Fin assume sempre di più un importante valore dal punto di vista sociale per la missione di prevenzione degli incidenti e salvaguardia della vita in acqua cui è deputata.

Con l’arrivo della stagione calda spiagge e luoghi di villeggiatura si riempiono di vacanzieri interessati a godersi, lontano dalle città, una o più settimane di relax. Questo flusso di gente, inevitabilmente, comporta un aumento dei posti di lavoro. Da qui l’idea di promuovere anche nel centro della Trexenta i corsi per bagnini.

