Il telefonino di Francesca Deidda, uccisa a martellate dal marito Igor Sollai il 10 maggio dello scorso anno, non è stato buttato in mare, così come non è stata lanciata dal ponte della Scafa, a Cagliari, la mazzetta da un chilo usata per colpire alla testa la donna, mentre riposava sul divano della loro casa a San Sperate.

Ne sono convinti gli investigatori, non solo perché i sommozzatori hanno setacciato il fondale di Santa Gilla senza trovare nulla, ma anche perché il cellulare della quarantaduenne si è improvvisamente riacceso, per 7 ore e mezza e collegato con un ripetitore di Assemini, nel mese di settembre, quando l’autotrasportatore era già in carcere da due mesi e continuava a ripetere che la moglie se ne fosse andata di casa spontaneamente.

