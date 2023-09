Una sfida da vincere. Se ne parla da sempre nel Sarrabus. Se ne parlerà in una prossima riunione convocata a Muravera. L'obiettivo come si legge in un comunicato, è quello di «esplorare le potenzialità legate all'istituzione di un Parco naturale regionale del Flumendosa». Prevista una serie di incontri promossi dal gruppo di lavoro dell'Università degli Studi di Cagliari e dalle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, in primo luogo Muravera.

Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 6 ottobre alle 10,30 e alle 18 a San Vito.

Incontri aperti a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, imprese, terzo settore, associazioni dei comuni coinvolti e interessati a portare il proprio contributo, le proprie idee e riflessioni in questa fondamentale fase di ascolto.

«Siamo favorevoli da tempo all'istituzione del parco del Flumendosa che può essere un buon viatico per combattere lo spopolamento e per valorizzare zone umide e aranceti», ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu.

«Un progetto importantissimo», aggiunge Marco Siddi, sindaco di San Vito, «il Flumendosa è vita, può dare ancora tantissimo al Sarrabus intero».

