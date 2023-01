Cambio ai vertici della Fondazione Pula cultura diffusa: l’istituzione che gestisce e promuove i tesori del paese come gli scavi archeologici di Nora e il museo civico Giovanni Patroni ha un nuovo consiglio d’amministrazione.

Presidente è stata nominata Maria Efisia Contini, avvocato con una lunga esperienza come segretaria comunale in diversi centri dell’Isola. La carica di vice presidente verrà ricoperta da Augusto Porceddu, professore in pensione già assessore alla Cultura del Comune di Pula. Del Cda farò parte anche Maria Bonaria Lorrai: confermata la presenza di Anna Oppo.

Maria Efisia Contini è pronta a guidare la Fondazione per il rilancio del patrimonio culturale del paese: «Sono onorata dell’incarico che mi è stato conferito dal Consiglio di amministrazione Per questo ritengo doveroso da parte mia ringraziare tutti i consiglieri della Fondazione e il sindaco, Walter Cabasino, che mi ha indicato come componente del Cda chiedendo il mio fattivo impegno in questo nuovo e significativo progetto per la comunità pulese. Ritengo che la Fondazione possa rivelarsi uno strumento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio ed è proprio questo l’obiettivo che con l’amministrazione di Pula ci si propone di concretizzare».



