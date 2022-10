Il Consiglio comunale di Mandas ha approvato il progetto che prevede la concessione del servizio energia, efficientamento e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica.

Spetta ora alla Comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo, competente sul territorio di Mandas per la gestione di diversi servizi, portare avanti le procedure per definire la concessione.

Si tratta di un investimento complessivo di 1 milione e 600mila euro, una parte dei soldi stanziati (450mila euro) serviranno per realizzare i lavori finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione degli impianti di illuminazione pubblica che dovranno essere adeguati alle nuove esigenze di efficientamento e risparmio energetico.

“Verranno sistemati i punti luce nei palazzi delle ferrovie in viale Renato Raccis e in altri importanti punti del paese, per garantire sicurezza e tranquillità”, dice il sindaco Umberto Oppus.

C’è tempo sino al 28 novembre per presentare le offerte. L’apertura delle buste, in seduta pubblica, è invece in programma il 12 dicembre.

