La Giunta comunale di Ortacesus ha concluso le procedure per l’assunzione di tre nuovi dipendenti che potranno finalmente ricoprire alcuni importanti incarichi e dare in questo modo attuazione al programma di rafforzamento della pianta organica dell’ente locale. Strategia che va nella direzione di potenziare e rendere più efficienti i servizi ai cittadini. «Abbiamo effettuato i concorsi e ora il nostro Comune può contare su tre nuovi dipendenti in servizio», ha detto la sindaca Maria Carmela Lecca.

Sono stati assunti un agente del Corpo di Polizia locale, un assistente amministrativo (figura professionale che si occupa delle operazioni amministrative e contabili) e un istruttore direttivo contabile (la sua attività è legata ai conti, rendicontazione, tributi e tutto ciò che riguarda l'area economico finanziaria dell’ente).

La carenza di personale è spesso una delle problematiche con la quale si trovano a convivere i piccoli Comuni, costretti a mantenere i servizi ai cittadini pur tra mille difficoltà e spesso potendo contare su scarse risorse economiche. Problema che l’amministrazione comunale di Ortacesus ha deciso di affrontare tempestivamente, anche per ridurre al minimo la possibilità di disservizi nello svolgimento delle attività rivolte alla comunità.

