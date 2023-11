Sono stati identificati gli autori di una serie di furti, anche tentati, portati a termine tra l’11 e il 12 giugno scorso a Villasimius ai danni del ristorante “Mamma Grill” e di altri locali vicini.

I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 26enne di San Nicolò Gerrei e una 28enne di Selargius, dopo averli individuati attraverso i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza del Comune e da quelli privati di alcuni esercizi pubblici.

Fra gli episodi ci sono la forzatura e lo sfondamento della porta d’ingresso di un negozio di frutta e verdura, dove è stata rubata una bottiglia di una bibita; lo sfondamento della porta di un ristorante da cui non è stato però portato via nulla; e, ancora, la forzatura della saracinesca di un bar e, attraverso il lancio della botola di un grande tombino, la spaccata del vetro della porta d’ingresso. La coppia non è comunque riuscita a entrare nel locale.

Una notte brava che ha provocato numerosi danni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata