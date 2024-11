Inaugurato nell’aula “Piero Loddo” del Comune di Muravera il nuovo sistema per la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale. Un sistema con telecamera e maxischermo che si è già dimostrato efficiente. La prima richiesta delle dirette streaming risale ormai a quasi dieci anni fa da parte della minoranza di allora.

Negli ultimi anni le sedute consiliari – nonostante alcuni problemi di connessione – sono state comunque regolarmente trasmesse in streaming tramite un telefonino. Adesso il passaggio ad un sistema professionale dotato, appunto, di un megaschermo e di una connessione veloce.

Nel Sarrabus solo i Comuni di Muravera e Villaputzu trasmettono i Consigli comunali in diretta streaming mentre a Villasimius è possibile riascoltare la registrazione audio. Niente di tutto questo a San Vito e Castiadas, unici Comuni che – per il momento – non consentono ai cittadini di assistere da casa ai Consigli comunali.

© Riproduzione riservata