Gli studenti delle scuole medie di Muravera assieme agli amministratori comunali e ai carabinieri in piazza per ricordare le vittime innocenti delle mafie.

Durante la manifestazione che si è svolta nella giornata di ieri i giovani allievi dell’istituto Dante Alighieri a turno hanno letto i nomi delle persone, fra cui tante donne e bambini, che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata.

«Dobbiamo fare in modo che la memoria delle tante vittime innocenti uccise dalle mafie – ha sottolineato Michele Secci, consigliere che ha preso parte alla manifestazione in rappresentanza del Comune - sia sempre viva nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane. Ognuno di noi ha il compito di non rendere invano il loro sacrificio e di compiere azioni, nella vita di tutti i giorni, che siano esempio e il seme da cui germoglia una società più giusta e pacifica».

