Il Nucleo investigativo di Polizia ambientale e forestale ha posto sotto sequestro preventivo la pineta antistante la spiaggia di "Corre 'e cani", in territorio di Muravera.

La pineta si sviluppa vicino alla foce del Rio Picocca e rientra tra i siti di interesse comunitario, è sottoposta a vincolo di conservazione integrale dal piano paesaggistico regionale.

Sulla vicenda il Nucleo di Polizia ambientale di Cagliari mantiene un riserbo assoluto: sarebbero in corso accertamenti sulla recinzione con canne e sulla presenza di attrezzature utilizzate per il mare. Gli investigatori hanno già sigillato l'area in maniera preventiva, l'indagine probabilmente non è ancora conclusa.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata