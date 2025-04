Il Comune di Muravera si è aggiudicato il bando regionale per gli Interventi di rigenerazione urbana con un punteggio di 90/100. Il progetto sarà finanziato con 360mila dalla Regione e di 160mila euro di cofinanziamento comunale, per un investimento complessivo di 520mila euro.

L'area di intervento è situata nell'area verde parallela a Via Roma fronte Cimitero, a partire dalla rotatoria di Via Rio Santa Lucia in direzione del campo sportivo comunale.

«L'obiettivo principale - si legge in un comunicato del Comune- è di riqualificare la porta di accesso al paese dalla costa, con un progetto in grado di restituire la vocazione di spazio pubblico di un'area attualmente non sfruttata per le sue potenzialità».

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in calcestruzzo architettonico drenante pigmentato, che sarà l'asse principale del nuovo intervento, e restituisce la continuità degli spazi con la rimozione di muri e superfici cementate ormai deteriorate.

«Lungo il percorso pedonale - si legge ancora nel comunicato - saranno inseriti servizi per migliorare la vivibilità e la fruibilità dello spazio pubblico, come spazi di sosta e relax, sedute, giochi per bambini dotati di antitrauma, tavoli, rastrelliere per la sosta delle biciclette. Saranno mantenuti i parcheggi e installati un nuovo impianto di illuminazione e di irrigazione».

