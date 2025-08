Al via le domande per la realizzazione di piani personalizzati con interventi socio assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave. Gli interventi dovranno essere finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società. I fondi saranno messi a disposizione dalla Regione. Le domande si devono presentare entro il 31 ottobre prossimo.

I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi: servizio educativo, assistenza personale o domiciliare, accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale. Soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale. Previste anche attività sportive e di socializzazione.

Al Comune di Burcei è in fase di predisposizione anche il bando per la concessione dei contributi per il trasporto scolastico, rivolto agli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana di Cagliari.

