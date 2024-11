Prima molesta una ragazzina minorenne, poi aggredisce la madre di quest’ultima che si era lamentata dei suoi comportamenti.

Succede a Muravera, dove un uomo di 58 anni già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procur Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari. Il 58enne deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e violenza sessuale nei confronti di una minore.

Tutto nasce nel maggio 2019, quando la ragazzina per qualche giorno è stata ospite dell’uomo, che l’avrebbe fatta oggetto di attenzioni un po’ troppo spinte, palpeggiamenti alle parti intime. La minorenne ha raccontato tutto alla madre, 54 anni, che si è lamentata per questi comportamenti. E lui, per tutta risposta, nell’aprile 2021 l’ha aggredita fisicamente. La donna ha così sporto denuncia e, al termine del processo, è scattato l’arresto. L’uomo si trova ora nel carcere di Uta.

Per lui disposti anche altri provvedimento: il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, di svolgere lavori a contatto con minori e l’obbligo di informare le forze dell’ordine su residenza e spostamenti.

